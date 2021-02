Moto E7 Power to nowy smartfon marki Motorola. Cena jest niska, a specyfikacja techniczna dosyć podstawowa. Zobaczmy, co oferuje model Moto E7 Power.

Moto E7 Power to smartfon marki Motorola, który pojawiał się w przeciekach. Teraz odbyła się jego premiera. Cena to 7499 rupii indyjskich (ok. 380 zł) za model z 32 GB pamięci. Wariant z 64 GB miejsca wyceniono na 8299 rupii (ok. 420 zł). Sprzedaż w Indiach ruszy 26 lutego. Zobaczmy, jak prezentuje się specyfikacja techniczna modelu Moto E7 Power.

Smartfon ma 6,5-calowy ekran o rozdzielczości HD+ i procesor MediaTek Helio G25. Układ z Moto E7 Power wspomagany jest przez 2 lub 4 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono wspomniane 32 lub 64 GB miejsca. Bateria ma pojemność 5000 mAh i wspiera ładowanie o mocy do 10 W.

Moto E7 Power ma też podwójny aparat fotograficzny z sensorami 13 i 2 MP. Przednia kamerka ma matrycę 5 MP. Smartfon ma przycisk dla Asystenta Google oraz czytnik linii papilarnych na pleckach. Całość pracuje pod kontrolą Androida 10. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

Motorola Moto E7 Power – specyfikacja techniczna

6,5-calowy ekran o rozdzielczości 720 x 1600 pikseli

8-rdzeniowy procesor MediaTek Helio G25

2 lub 4 GB pamięci RAM

32 lub 64 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD o pojemności do 1 TB

kamerka 5 MP do selfie

aparat fotograficzny 13 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi b/g/n

Bluetooth 5.0

GPS/GLONASS

modem LTE

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

IP52

Android 10

źródło