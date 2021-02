Mi 11 Lite 5G to wyczekiwany średniak Xiaomi. Premiera jest coraz bliżej. Smartfon uzyskał certyfikat IMDA. Zobaczmy, co wiemy o Xiaomi Mi 11 Lite 5G.

Xiaomi Mi 11 Lite 5G to smartfon, na który czeka sporo fanów marki. Będzie to urządzenie, którego cena ma być atrakcyjna. Sprzęt zbliża się do debiutu i został dostrzeżony na stronie urzędu IMDA. Tam otrzymał certyfikat, który przybliża go do rynkowego debiutu.

Xiaomi Mi 11 Lite certyfikowany przez IMDA rzeczywiście ma modem zapewniający łączność z sieciami nowej generacji. Ponadto na stronie urzędu znajduje się informacja o module NFC. Za wiele jednak się tu nie dowiemy. Co nie zmienia faktu, że o tym telefonie wiadomo więcej.

Premiera Xiaomi Mi 11 Lite 5G w marcu

Xiaomi Mi 11 Lite 5G ma być bardzo podobny do flagowca ze Snapdragonem 888. Na pierwszy rzut oka ma być niemal identyczny. Zwłaszcza z tyłu, gdzie ma pojawić się tak samo zaprojektowany aparat fotograficzny. Ekran nie będzie jednak zakrzywiony, a płaski i to będzie główny wyróżnik wizualny. Premiery spodziewamy się w marcu, ale dokładny termin na razie jest tajemnicą.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla mobilnego Chrome

źródło