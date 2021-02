One UI 3.1 trafia na starsze smartfony. Samsung udostępnił aktualizację dla Galaxy S20 i Note 20. One UI 3.1 trafi też na Galaxy A51, Z Fold 2 i inne modele.

One UI 3.1 to oprogramowanie, które Samsung zaczął już udostępniać na starsze urządzenia. Proces rozpoczęto od tabletów Tab S7. Teraz aktualizacja zaczyna trafiać na smartfony. Wśród nich są Galaxy S20, Note 20, Z Fold 2, A51 czy Z Flip. Poniżej lista, którą udostępnił producent.

Aktualizacja One UI 3.1 trafi na te smartfony Samsunga

Galaxy S20

Galaxy Note 20

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Z Flip

Galaxy Z Fold

Galaxy S10

Galaxy Note 10

Galaxy A51

Galaxy A71

Galaxy A50

Galaxy A70

Galaxy A80

Samsung już zaczął udostępniać uaktualnienie do One UI 3.1 dla starszych smartfonów. Aktualizacja już pojawia się na modelach Galaxy S20 i Note 20, które pochodzą z koreańskiej dystrybucji. Wkrótce oprogramowanie zacznie pojawiać się także na tych sprzętach z innych rynków. To kwestia najbliższego czasu.

Aktualizacja One UI 3.1 wnosi na starsze urządzenia pewne funkcje z modeli S21. W przypadku aparatu jest to poprawione Single Take czy nowe narzędzia do edycji zdjęć. Jest też nagrywanie dźwięku z użyciem wielu mikrofonów czy udoskonalone opcje dla ochrony wzroku. Nie brakuje też integracji z Google Home.

