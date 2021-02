Mi 11 Ultra to nadchodzący flagowiec Xiaomi. Znana jest częściowa specyfikacja techniczna i przypuszczalna cena. Zobaczmy, co wiemy o Xiaomi Mi 11 Ultra.

Xiaomi Mi 11 Ultra to flagowiec, którego powinniśmy zobaczyć zamiast modelu Pro. Urządzenie już pojawiało się w przeciekach. Znana już jest częściowa specyfikacja techniczna. Wiemy też, że cena tego smartfona nie będzie niska. Zobaczmy więc, co tak naprawdę już wiemy o Xiaomi Mi 11 Ultra.

Wielki ekran AMOLED o rozdzielczości QHD+

Xiaomi Mi 11 Ultra ma dostać ten sam ekran, który znalazł się w tańszej wersji flagowca pokazanej pod koniec grudnia. Będzie to więc 6,81-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości QHD+ i odświeżaniem obrazu w 120 Hz. To panel z zakrzywionymi krawędziami, który ponadto wyróżnia się dużą jasnością. Kamerka do selfie znajduje się w okrągłym wcięciu w narożniku.

Snapdragon 888 z co najmniej 12 GB RAM

Xiaomi Mi 11 Ultra otrzyma procesor Snapdragon 888 wspomagany przez 12 GB pamięci operacyjnej RAM. Będą to szybkie kości LPDDR5. Czy pojawi się również model mający aż 16 GB RAM-u? Jest to jak najbardziej prawdopodobne. Wszystko jednak wyjaśni się bliżej premiery. Na dane spodziewajmy się 256 lub 512 GB miejsca.

Cena Xiaomi Mi 11 Ultra nie będzie niska

Xiaomi Mi 11 Ultra będzie drogim smartfonem klasy premium. Nawet jak na chińską markę. Zwykły model trafił do sprzedaży w cenach od 3999 juanów. W tym przypadku mówi się, że cena wyniesie około 5 tys. juanów. Inne źródła twierdzą, że nawet 6 tys. juanów. Tanio nie będzie i w Europie przełoży się to na kwoty dużo ponad 4 tys. złotych.

Wielki aparat fotograficzny

Wiemy, że Xiaomi Mi 11 Ultra otrzyma wielki moduł aparatu. Będzie on zajmować całkiem sporo miejsca na pleckach. Co jednak ważne, znajdziemy tu „tylko” trzy obiektywy. Pomimo tego, że plotki mówiły o czterech czujnikach. Główny sensor prawdopodobnie nie ma matrycy 108 MP, a jednak zdecydowano się na 50 MP. Będzie też kamerka peryskopowa, która zapewni 120-krotny zoom cyfrowy. Dokładne szczegóły tej kamery nie są jeszcze znane, ale obok obiektywów będzie coś jeszcze.

Dodatkowy ekran na pleckach

Tak, Xiaomi Mi 11 Ultra otrzyma dodatkowy ekran, który umieszczono na pleckach. Na module aparatu. Będzie on w stanie wyświetlać cały ekran domowy, co jest ciekawostką. Za wiele tam nie zobaczymy. Z racji małych rozmiarów. Parametry tego dodatkowego wyświetlacza nie są znane. Wiadomo jednak, że ma prezentować obraz w standardowych 60 Hz. Pomysł nie jest nowy, bo znamy go chociażby z Meizu 7 Pro.

Bateria 5000 mAh z szybkim ładowaniem

Xiaomi Mi 11 Ultra ma też dostać większą baterię względem tej z tańszego modelu. Będzie to akumulator o pojemności 5000 mAh, a dokładniej dwa ogniwa 2500 mAh połączone w jedno. Ma to pozwolić na uzyskanie szybszego ładowania. Pewne plotki mówią tu o mocy na poziomie 67 W, ale są też takie przecieki, które zakładają możliwość ładowania z mocą przekraczającą 100 W. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się z czasem. Specyfikacja techniczna Xiaomi Mi 11 Ultra, która nie jest jeszcze kompletna, widoczna jest poniżej.

Xiaomi Mi 11 Ultra – specyfikacja techniczna

6,81-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 1440 x 3200 pikseli i odświeżaniu 120 HZ

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 888 z GPU Adreno 660

12 lub 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5

256-512 GB miejsca na dane (kości UFS 3.1)

kamerka do selfie – brak szczegółów

potrójny aparat fotograficzny – brak konkretnych informacji, które byłyby pewne

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G Snapdragon X60

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 11 z MIUI 12

