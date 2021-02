Xiaomi Mi 11 Ultra nie będzie jedynym smartfonem z dodatkowym ekranem

Xiaomi Mi 11 Ultra to flagowiec, który zadebiutuje w niedługim czasie. Dziś już wiemy, że otrzyma z tył obudowy dodatkowy ekran. Rozwiązanie nie jest nowe, bo stosowano je już kilka lat temu. Teraz powraca. Dowiadujemy się, że w drodze są jeszcze dwa inne smartfony mające otrzymać podobną funkcję.

Informacje na ten temat przekazał sprawdzony leaker na łamach Weibo. Xiaomi Mi 11 Ultra ma dodatkowy wyświetlacz obok obiektywów na module aparatu. To mały ekran, który ma prezentować obraz w 60 Hz. Dokładne parametry nie są jednak znane. W tym tajemnicą ciągle jest jego rozdzielczość.

Xiaomi Mi 11 Ultra nie będzie jedynym smartfonem z takim rozwiązaniem

Źródło informacji twierdzi, że w tym roku zobaczymy co najmniej jeszcze dwa smartfony z takim dodatkowym ekranem. Jednak nie ujawnił, które marki je szykują. To na razie jest tajemnicą. Można też domyślać się, że jeśli pomysł się sprawdzi, to taka funkcja zostanie wprowadzona później w 2021 roku także do innych flagowców.

