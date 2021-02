Realme GT to nadchodzący flagowiec Chińczyków. Do tej pory pojawiał się pod nazwą Realme Race Pro. Smartfon trafi na rynek jednak z dopiskiem GT.

Realme GT to nadchodzący flagowiec z układem Snapdragon 888. Urządzenie do tej pory pojawiało się pod nazwą z dopiskiem Race Pro. Jednak ta właściwa ma być inna. Takie informacje przekazał na łamach społecznościówki Weibo sprawdzony w przeszłości leaker. Coś więc musi być na rzeczy. Zobaczmy, co wiemy o Realme GT.

Realme GT ma być konkretnym smartfonem z półki premium. Urządzenie ma otrzymać wysokiej klasy ekran OLED i jest bardzo prawdopodobne, że będzie to pierwszy telefon na rynku, który zaoferuje odświeżanie obrazu w 160 Hz. Takie plotki pojawiały się wcześniej. Czego jeszcze można się spodziewać?

Wiemy, że chińska marka zamierza zaprezentować model Realme GT w marcu. W przyszłym miesiącu spodziewamy się też debiutu Oppo Find X3 Pro. Tak więc w półce premium czeka nas ciekawy wybór. Kompletna specyfikacja na razie nie jest znana. Jednak na ten temat wiemy już sporo. Poniżej znane dane techniczne.

Realme GT – specyfikacja techniczna

6,8-calowy ekran OLED o rozdzielczości 1440 x 3200 pikseli z odświeżaniem w 160 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 888 z GPU Adreno 660

do 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5

128, 256 lub 512 GB miejsca

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny – brak szczegółów

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G Snapdragon X60

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 11 z nakładką producenta

