Material NEXT to nowy design, który ma wprowadzić Android 12. Google szykuje nowy język projektowania. Zobaczmy, co może objąć Material NEXT z Androida 12.

Android 12 jest obecnie w ogniu przecieków. W sieci co rusz pojawiają się nowe plotki. Teraz dowiadujemy się, że Google ma szykować nowy język projektowania i jest to design o nazwie Material NEXT. Prawdopodobnie zadebiutuje on pod właśnie takim nazewnictwem, choć tutaj mogłoby się pojawić coś innego.

Google ma już Material Design i Material Theme. Zmiany wprowadzone w tym ostatnim nie były opisywane publicznie pod nazwą Material Design 2.0. Wiemy jednak, że wewnątrz firmy takie nazewnictwo jest stosowane. Stąd też przypuszczenia, że kolejna odsłona zostanie nazwana jako Material NEXT, a nie na przykład z dopiskiem 3.0.

Material NEXT z systemu Android 12 może wnieść duże zmiany obejmujące design

Wiemy, że Android 12 ma wnieść sporo zmian obejmujących wygląd oprogramowania i interfejs użytkownika. Widzieliśmy to już na zrzutach ekranowych pochodzących z wewnętrznej dokumentacji Google. Materia NEXT obejmie nie tylko przeprojektowane powiadomienia, ale więcej elementów. Na szczegóły będziemy musieli jeszcze poczekać.

Google zapewne pochwali się Material NEXT już przy okazji udostępnienia pierwszej wersji poglądowej systemu Android 12, czyli wydania Developer Preview. Możliwe, że nastąpi to jeszcze w tym miesiącu, ale dokładnego terminu na razie nie ma. Co nie zmienia faktu, że nowy design jest w drodze i może to być największa zmiana wizualna od lat.

źródło