Mi 11 Ultra to nadchodzący model Xiaomi. W sieci pojawił się render. Jest też częściowa specyfikacja techniczna. Zobaczmy, co zaoferuje Xiaomi Mi 11 Ultra.

Xiaomi Mi 11 Ultra to smartfon, który ostatnio doczekał się wielkiego przecieku. W sieci pojawiło się wideo, które ujawniło design flagowca. Teraz mamy okazję zobaczyć render. Co prawda nieoficjalny, ale powstał on na bazie wycieku. Znana jest też częściowa specyfikacja techniczna modelu Xiaomi Mi 11 Ultra.

Widzimy, że Xiaomi Mi 11 Ultra ma wielki moduł aparatu. Umieszczono tu trzy obiektywy. Główny sensor ma mieć matrycę 50 MP. Pojawi się 120-krotny zoom cyfrowy. Najważniejszą nowością jest jednak mały ekranik, którego to parametry nie są na razie znane.

Xiaomi Mi 11 Ultra otrzyma ponadto ten sam ekran, który jest w tańszym modelu. Następnie mamy większą baterię o pojemności 5000 mAh, która ma wspierać szybkie ładowanie. Pod obudową znajdzie się oczywiście Snapdragon 888. Premiera ma odbyć się jeszcze w lutym i wiemy, że cena nie będzie niska. Znana specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest poniżej.

Xiaomi Mi 11 Ultra – specyfikacja techniczna

6,81-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości QHD+ z odświeżaniem w 120 Hz

dodatkowy ekranik o nieznanych parametrach

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 888 z GPU Adreno 660

12 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

256 GB miejsca na dane lub więcej

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny z głównym sensorem 50 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G Snapdragon X60

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 11 z MIUI 12

źródło