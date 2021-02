Mi 10S w benchmarkach. Jak wypada na tle Xiaomi Mi 11?

Xiaomi Mi 10S jest już blisko i ostatnio został dostrzeżony na stronie TENAA. Teraz mamy okazję zobaczyć pierwsze benchmarki tego smartfona z układem Snapdragon 870. Następnie mamy odniesienie do wydajności flagowca z procesorem Snapdragon 888. Mowa oczywiście o Xiaomi Mi 11, który wkrótce ma zadebiutować także w wersji Ultra.

Benchmarki, których wyniki widoczne są poniżej, pochodzą z Xiaomi Mi 10S z układem SoC Snapdragon 870. W AnTuTu zdobywa ponad 620 tys. punktów, czyli o kilkadziesiąt tys. więcej w porównaniu do Snapdragona 865. Wydajność GPU jest około 30 proc. wyższa. Taki Xiaomi Mi 11 wykręca w tym teście około 700 tys. punktów. Tak więc nadal widać przewagę Snapdragona 888.

Xiaomi Mi 10S i tak będzie ciekawą alternatywą dla Xiaomi Mi 11

Premiera odświeżonego modelu Mi 10 jest blisko. Gościł na stronie TENAA, co przybliża go bardzo do debiutu. Na razie wiadomo, jakie plany ma producent w przypadku międzynarodowej wersji tego modelu. Pamiętajmy też, że przed nami premiera flagowca Xiaomi Mi 11 Ultra. Cena tego pierwszego może jednak sprawić, że nadal będzie to ciekawa alternatywa.

