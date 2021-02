Mi 11 Ultra, a nie Pro. To flagowiec Xiaomi, na który czekamy. W sieci pojawiły się zdjęcia. Zobaczmy, jak wygląda aparat i drugi ekran Xiaomi Mi 11 Ultra.

Xiaomi Mi 11 Ultra już pojawiał się w przeciekach. Wszystko wskazuje na to, że zobaczymy go zamiast Xiaomi Mi 11 Pro. Tak, nowy flagowiec doczekał się dużego wycieku. W sieci pojawiło się wideo, które już usunięto. W internecie jednak nic nie ginie i mamy okazję obejrzeć smartfona na zdjęciach.

Xiaomi Mi 11 Ultra ma wielki moduł kamery, który to pokrywa się z wcześniejszymi przeciekami związanymi z jego projektem. Aparat ma trzy obiektywy, z czego jeden jest peryskopowy. Co jednak najciekawsze, z tyłu umieszczono także dodatkowy ekran. Jest on w stanie wyświetlić całą zawartość z głównego wyświetlacza. Jednak za wiele wtedy nie widać, bo wszystko jest bardzo małe.

Premiera Xiaomi Mi 11 Ultra już blisko i model Pro pewnie się nie pojawi

Wygląda na to, że zobaczymy tylko Xiaomi Mi 11 Ultra. Model Pro pewnie nie pojawi się w ofercie. Aparat smartfona zaoferuje 120-krotny zoom cyfrowy. Ponadto możemy liczyć na szybsze ładowanie baterii. Główny ekran powinien pozostać bez zmian i będzie to 6,81-calowy wyświetlacz o rozdzielczości QHD+ z odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Pod obudową znajdzie się oczywiście procesor Qualcomm Snapdragon 888 i inne mocne podzespoły. Cena z pewnością nie będzie niska.

