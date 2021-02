Realme Race to nowy flagowiec Chińczyków. Mamy okazję zobaczyć jego zdjęcia ze strony TENAA. Zobaczmy sobie na design smartfona Realme Race.

Realme Race to smartfon, który był obiektem wielu przecieków. To flagowiec chińskiej marki, który ma otrzymać procesor Snapdragon 888. Wiemy też, że pojawi się model Pro. Tymczasem jeden z nowych telefonów został wyświetlony na łamach chińskiego urzędu TENAA. Tam opublikowano jego zdjęcia, które widzimy poniżej.

Realme Race ma ekran z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, które znajdują się w narożniku. Następnie mamy aparat fotograficzny, który umieszczono na prostokątnej wyspie z zaokrąglonymi narożnikami. Jak dobrze pamiętamy, w sieci wcześniej pojawiła się fotka pokazująca okrągły moduł dla kamery. Skąd więc te różnice w designie?

Realme Race w dwóch wersjach i wśród nich wariant Pro

Wygląda na to, że czeka nas premiera dwóch modeli Realme Race. Tym droższym będzie wersja Pro i to właśnie tu pewnie pojawi się aparat z okrągłą wyspą. Natomiast w przypadku tańszej edycji może to być wygląd, który prezentują wspomniane zdjęcia z TENAA. Wszystko wyjaśni się w ciągu najbliższych tygodni, bo premiera ma odbyć się jeszcze w tym kwartale.

