Huawei Mate X2 już blisko. Jest specyfikacja techniczna

Huawei Mate X2 to składany smartfon, który jest blisko. W sieci pojawiła się częściowa specyfikacja techniczna. Zobaczmy, co zaoferuje Huawei Mate X2.

Huawei Mate X2 to składany smartfon, który był obiektem wielu przecieków. Zobaczymy go już za kilkanaście dni. Oficjalna premiera odbędzie się 22 lutego. Do sieci wyciekła już częściowa specyfikacja techniczna tego telefonu. Zobaczmy więc, czego mamy się spodziewać wraz z Huawei Mate X2.

Smartfon ma dostać dwa ekrany. Ten większy, który będzie składany, ma przekątną 8 cali i rozdzielczość 2480×2200 pikseli. Mniejszy panel na obudowie to 6,45-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 2700×1160 pikseli. Sercem Huawei Mate X2 będzie SoC HiSilicon Kirin 9000 5G. Spodziewajmy się 8 lub 12 GB pamięci RAM.

Huawei Mate X2 dostanie też baterię o pojemności 4400 mAh. Nie zabraknie też poczwórnego aparatu fotograficznego z sensorami 50, 16, 12 i 8 MP. Składany smartfon ma wymiary 161,8×145,8×8,2 mm. Całość pracuje pod kontrolą Androida 10 z EMUI 11. Znana specyfikacja telefonu widoczna jest poniżej.

Huawei Mate X2 – specyfikacja techniczna

8-calowy składany ekran o rozdzielczości 2480×2200 pikseli

6,45-calowy ekran o rozdzielczości 2700×1160 pikseli

8-rdzeniowy procesor HiSilicon Kirin 9000 5G

8 lub 12 GB pamięci RAM

256 lub 512 GB miejsca na dane

aparat fotograficzny 50 + 16 + 12 + 8 MP

bateria o pojemności 4400 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

161,8×145,8×8,2 mm

Android 10 z nakładką EMUI 11

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla komunikatora Signal

źródło