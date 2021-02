Samsung Galaxy A52 5G certyfikowany. Jest specyfikacja techniczna

Samsung Galaxy A52 5G to wyczekiwany smartfon, który był obiektem wielu przecieków. Urządzenie jest już certyfikowane, co przybliża go do debiutu. W sieci pojawiła się specyfikacja techniczna nowego modelu. Zobaczmy, co już wiadomo o wyposażeniu telefonu Samsung Galaxy A52 5G.

Certyfikowany Samsung Galaxy A52 5G ma 6,46-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+. Następnie mamy procesor Snapdragon 750G z 6 GB pamięci RAM. Na dane przeznaczono 128 GB miejsca. Można je rozbudować z użyciem kart microSD o pojemności do 1 TB. Pod obudową znajduje się też bateria 4500 mAh z ładowaniem o mocy 15 W.

Samsung Galaxy A52 5G ma też poczwórny aparat fotograficzny z głównym sensorem 64 MP. Pozostałe elementy to obiektyw szerokokątny, czujnik głębi i kamerka do zdjęć makro. Przedni aparat ma matrycę 32 MP. Całość pracuje pod kontrolą Androida 11 z One UI 3. Znana specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

Samsung Galaxy A52 5G – specyfikacja techniczna

6,46-calowy ekran AMOLED Infinity-O o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 750G z GPU Adreno 619

6 GB pamięci operacyjnej RAM

128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD o pojemności do 1 TB

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny z głównym sensorem 64 MP

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

NFC

modem Snapdragon X52

czytnik linii papilarnych

złącze USB C

159,9 x 75,1 x 8,4 mm

Android 11 z One UI 3

źródło