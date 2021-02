Nokia 1.4 dołącza do portfolio smartfonów HMD Global. Cena jest niska, a specyfikacja techniczna całkiem podstawowa. Zobaczmy, co oferuje model Nokia 1.4.

Nokia 1.4 to smartfon Finów z HMD Global, który był obiektem wielu przecieków. Teraz odbyła się jego premiera. Cena to zaledwie 99 euro. To tanie urządzenie z systemem Android Go. Jak nietrudno się domyślić, specyfikacja techniczna modelu Nokia 1.4 jest bardzo podstawowa.

Nokia 1.4 ma 6,5-calowy ekran o rozdzielczości HD+. To panel ze wcięciem u góry w postaci łezki, gdzie jest kamerka 5 MP do selfie. Sercem telefonu jest prosty procesor Snapdragon 215 wspomagany 1-3 GB pamięci RAM (w zależności od wariantu). Na dane przeznaczono od 16 GB miejsca. Jest też czytnik kart microSD.

Ponadto Nokia 1.4 ma baterię o pojemności 4000 mAh. Z tyłu umieszczono podwójny aparat fotograficzny z głównym sensorem 8 MP. Dodatkowym elementem jest czujnik głębi 2 MP. Na pleckach jest też czytnik linii papilarnych, a całość pracuje pod kontrolą systemu Android 10 Go. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Nokia 1.4 – specyfikacja techniczna

6,5-calowy ekran LCD o rozdzielczości HD+

4-rdzeniowy procesor Snapdragon 215 taktowany zegarem 1,3 GHz

1 -3 GB pamięci operacyjnej RAM

16-64 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka 5 MP do selfie

aparat fotograficzny 8 + 2 MP

bateria o pojemności 4000 mAh

Wi-Fi b/g/n 2,4 GHz

Bluetooth 4.2

GPS/GLONASS

modem LTE

dual SIM

czytnik linii papilarnych

złącze microUSB 2.0

Android 10 Go

