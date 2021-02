POCO X3 Pro to nowy smartfon marki. Znana jest już częściowa specyfikacja techniczna tego telefonu Zobaczmy, co wiemy o modelu POCO X3 Pro.

POCO X3 Pro to smartfon, o którym słyszymy pierwszy raz. Model bez dopisku Pro debiutował w zeszłym roku. Urządzenie powstaje pod nazwą kodową M2102J20SG i jest już certyfikowane. Kryptonimy dwóch wariantów to vayu i bhima. Znana jest już częściowa specyfikacja techniczna tego telefonu. Rzućmy sobie na to okiem.

Sercem POCO X3 Pro ma być platforma Qualcomma sm8150. Najprawdopodobniej jest to SoC Snapdragon 855, ale nie ma co do tego pewności. Smartfon otrzyma również poczwórny aparat fotograficzny z głównym sensorem 48 MP. Pozostałe elementy to obiektyw szerokokątny, kamerka do zdjęć makro i czujnik głębi. Ich matryce nie są jednak znane.

Dokładna specyfikacja techniczna POCO X3 Pro tajemnicą

Na więcej informacji o wyposażeniu POCO X3 Pro trzeba będzie poczekać. Kompletna specyfikacja techniczna pozostaje tajemnicą. Sprzęt gościł już jednak na stronach urzędów EEC czy FCC. To przybliża go do rynkowego debiutu, który z pewnością nie jest odległy. Na więcej informacji trzeba będzie jeszcze na razie poczekać.

