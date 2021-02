OnePlus Nord N1 5G to nowy średniak Chińczyków. Będzie to bezpośredni następca modelu N10. Specyfikacja techniczna OnePlus Nord N1 5G nie jest znana.

OnePlus Nord N1 5G to smartfon, który już pojawiał się w przeciekach. Jego dokładna nazwa nie była jednak znana. Teraz to się zmienia za sprawą młodego leakera Maksa J., który w przeszłości dostarczał nam sprawdzone informacje z obozu chińskiej marki. Co już wiadomo na temat nowego średniaka?

Wiemy, że OnePlus Nord N1 5G ma być bezpośrednim następcą modelu N10, który dostępny jest w cenie 349 euro. Otrzyma modem zapewniający łączność z sieciami nowej generacji. Niestety, źródło informacji poza nazwą nie dysponuje żadnymi dodatkowymi szczegółami odnośnie tego telefonu. Specyfikacja techniczna pozostaje tajemnicą.

OnePlus Nord N1 5G ma walczyć ze średniakami Xiaomi

OnePlus Nord N1 5G to smartfon, który ma pomóc marce w walce o klientów z typowej półki średniej. Urządzenie będzie więc konkurować o portfele z urządzeniami Xiaomi i innych producentów telefonów. Niestety, na jego temat wiadomo bardzo mało. Jest też możliwe, że od premiery dzieli nas jeszcze sporo czasu. Na więcej szczegółów trzeba poczekać.

