OnePlus 9 to dopiero początek. Pete Lau zapowiada duże plany

OnePlus 9 to nowa seria smartfonów, których spodziewamy się w marcu. W tym roku firma już zaprezentowała jeden nowy produkt i była to tania opaska Band. Pete Lau, CEO i jeden z założycieli marki przekazał, że w tym roku możemy spodziewać się znacznie więcej nowości. Co może szykować chiński producent?

Pete Lau nie ujawnił szczegółowych planów, ale pewne nowości, które są w drodze, były już obiektem plotek i przecieków. W drodze jest pierwszy smartwatch chińskiej marki. To urządzenie, które prawdopodobnie ujrzymy właśnie ze smartfonami OnePlus 9. Co jeszcze mamy zobaczyć?

OnePlus 9 to nie jedyne smartfony, które zobaczymy w 2021 roku

Domyślamy się, że w drugiej połowie 2021 roku zobaczymy modele OnePlus 9T. Pewnie firma pokaże także nowe telewizory, które wprowadziła pierwszy raz do oferty w 2019 roku. Nie można też wykluczyć, że zostaniemy zaskoczeni jakimś produktem z zupełnie nowej kategorii. Nie pozostaje nic innego, jak tylko śledzić informacje o nadchodzących nowościach.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla mobilnego Chrome

źródło