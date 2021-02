Xiaomi Mi 11 Ultra to smartfon, o którym do tej pory nie słyszeliśmy. Obecnie wypatrujemy modelu Pro. Tymczasem w sieci pojawiły się plotki obejmujące high-endowy model. Na razie są to jednak bardzo szczątkowe informacje. Zobaczmy jednak, czego tu się dowiadujemy.

Prototyp Xiaomi Mi 11 Ultra już istnieje i jest to smartfon, który ma dostać podobny ekran do wariantu Pro. Będzie to wyświetlacz o rozdzielczości QHD- z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Będzie to pojedynczy otwór. Obraz będzie odświeżany w 120 Hz. Wiemy też, że będzie to panel zakrzywiony na wszystkich czterech krawędziach.

Xiaomi Mi 11 Ultra ma dostać większą baterię od modelu Pro

Xiaomi Mi 11 Ultra ma też otrzymać większy akumulator. W modelu Pro będzie to bateria o pojemności 5000 mAh, a więc spodziewajmy się czegoś więcej. Samo ładowanie bezprzewodowe pozostanie bez zmian i ma odbywać się z użyciem ładowarki o mocy 67 W. Więcej szczegółów nie ujawniono.

Trzeba mieć też na uwadze, że na smartfona Xiaomi Mi 11 Ultra możemy jeszcze trochę sobie poczekać. Model Pro powinien zadebiutować już w drugiej połowie tego miesiąca. Cóż, im bliżej będziemy oficjalnej premiery, tym powinniśmy wiedzieć więcej. Nie pozostaje nic innego, jak wypatrywać kolejne informacje.

