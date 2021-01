OnePlus 9 Pro nie otrzyma jednej z ciekawych funkcji dla kamery. To aparat peryskopowy. To oznacza, że możliwości zoomu w modelu OnePlus 9 Pro będą małe.

OnePlus 9 Pro to smartfon, który obecnie jest w ogniu przecieków. W sieci pojawiły się nowe informacje. Tym razem obejmujące kamerę. Dowiadujemy się, że aparat peryskopowy się nie pojawi. To rozwiązanie, które coraz częściej pojawia się we flagowcach z systemem Android. W nowym modelu chińskiej marki ponownie tej technologii zabraknie.

Aparat peryskopowy pozwala uzyskać duże możliwości z zakresu zoomu. Rekordzistą jest tu Xiaomi Mi 10 Ultra, który oferuje 120-krotny zoom cyfrowy. Niestety, OnePlus 9 Pro bez takiego obiektywu dużych opcji w trakcie przybliżania nie zaoferuje. Trzeba to mieć na uwadze.

Premiera modelu OnePlus 9 Pro coraz bliżej

OnePlus 9 Pro zostanie pokazany w marcu. Dokładna data premiery nie jest znana. Wiemy, że otrzyma aparat fotograficzny z czterema sensorami. Dwa z obiektywów mają być całkiem duże. Pod obudową znajdzie się procesor Qualcomm Snapdragon 888. W drodze jest też trzeci model Lite, w którym zostanie umieszczony układ SoC Snapdragon 870 5G.

