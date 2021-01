Redmi K40 jak Xiaomi Mi 11. Będzie też wersja bez ładowarki

Redmi K40 to smartfon, którego premiera jest blisko. Xiaomi Mi 11 został pozbawiony ważnego elementu. To ładowarka, ale opcjonalnie można uzyskać ją z telefonem za darmo. Wygląda na to, że w przypadku flagowca submarki będzie podobnie. Sugeruje to opakowanie, a dokładniej dwa różne pudełka.

CEO marki, Lu Weibing opublikował na łamach Weibo grafikę widoczną poniżej. Widzimy tu dwa różne pudełka dla Redmi K40. Mniejsze opakowanie sugeruje, że w środku zabraknie akcesoriów. Tam pewnie znajdzie się tylko sam telefon i kabel USB C. Ładowarka pojawi się więc tylko w drugiej opcji. W przypadku Xiaomi Mi 11 jest trochę inaczej.

Xiaomi Mi 11 ma tylko jedno opakowanie, a Redmi K40 dwa

Widzimy, że Redmi K40 będzie dostępny po prostu w dwóch różnych pudełkach. Z akcesoriami lub bez i to klient zdecyduje, co chce wybrać. W przypadku Xiaomi Mi 11 tak nie jest. Ten smartfon ma tylko jedno, mniejsze opakowanie. Ładowarka jest po prostu dołączana osobno.

źródło