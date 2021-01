Galaxy A52 5G i A72 5G to smartfony, których cena nie wzrośnie. Samsung utrzyma ją na dotychczasowym poziomie. Zobaczmy, ile zapłacimy za Galaxy A52 i A72.

Samsung Galaxy A52 5G i A72 5G to smartfony, które pojawiają się w przeciekach od dłuższego czasu. Wygląda na to, że ich cena nie będzie wyższa względem poprzedników. W sieci pojawiły się pierwsze informacje o konkretnych kwotach w euro. Zobaczmy więc sobie, jak to się prezentuje.

Samsung Galaxy A52 5G ma być dostępny od 369 euro, czyli około 1675 zł. Cena ta dotyczy wersji mającej 128 GB miejsca. Model z 256 GB miejsca ma kosztować 429 euro (ok. 1950 zł). Model A72 5G też będzie dostępny w dwóch wariantach pojemnościowych. Tutaj ceny mają wynieść 459 i 509 euro (ok. 2085 i 2310 zł).

Samsung Galaxy A52 5G i A72 5G w kilku opcjach kolorystycznych

Poznaliśmy ceny modeli Samsung Galaxy A52 5G oraz A72 5G, ale nie tylko. Wiemy też, jakie kolory obudowy dostaną oba modele. Pierwszy będzie dostępny w odcieniach białego, niebieskiego i czarnego. Drugi także otrzyma takie warianty kolorystyczne.

