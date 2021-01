Xiaomi Mi 12 i Huawei Mate 50 Pro dostaną ekrany LTPO

Xiaomi Mi 12 i Huawei Mate 50 Pro to flagowce, które mają dostać ekrany LTPO. Dzięki temu zapewnią zmienne odświeżanie. Prędko ich jednak nie zobaczymy.

Xiaomi Mi 12 i Huawei Mate 50 Pro to flagowce, których premiera nie odbędzie się na dniach. Pierwszy smartfon zadebiutuje dopiero za około rok. Drugi powinien zostać zaprezentowany jesienią. Dowiadujemy się, że w obu telefonach pojawią się ekrany wykorzystujące technologię LTPO. Co to daje?

Ekrany LTPO znamy już z modeli Samsung Galaxy Note 20 Ultra i S21 Ultra. Zapewniają one zmienne odświeżanie w zakresie do 120 Hz. Xiaomi Mi 12 i Huawei Mate 50 Pro dzięki tej technologii również zapewnią takie możliwości. Przełoży się to na mniejsze zapotrzebowanie na energię, a więc i dłuższy czas pracy na baterii.

Nie tylko Huawei Mate 50 Pro i Xiaomi Mi 12 dostaną ekrany LTPO

Ross Young, który przekazał te plotki o Xiaomi Mi 12 i Huawei Mate 50 Pro, wymienia też inne smartfony. Wśród nich są Samsungi Galaxy Z Fold 3 i Z Flip 3 czy Oppo Find X3. Oczywiście, spodziewamy się tego rozwiązania także w modelach iPhone 13 Pro. Apple w tym roku również w końcu planuje sięgnąć po ekrany LTPO.

