Oppo Find X3 Lite będzie rywalizował o klientów z Xiaomi Mi 11 Lite. Smartfon jest ciekawszy od modelu Xiaomi. Zobaczmy, co wiemy o Oppo Find X3 Lite.

Oppo Find X3 Lite to smartfon, który zadebiutuje w tym kwartale. Wkrótce spodziewamy się też premiery Xiaomi Mi 11 Lite, który to też jest w ogniu przecieków. W sieci pojawiły się zdjęcia zawartości opakowania pierwszego telefonu. Wszystko wskazuje na to, że model Oppo Find X3 Lite będzie znacznie ciekawszy od Xiaomi Mi 11 Lite.

Zdjęcia prezentujące Oppo Find X3 Lite widoczne są poniżej. Mamy potwierdzenie, że smartfon ma modem 5G czy poczwórny aparat fotograficzny. W przypadku Xiaomi Mi 11 Lite będzie tylko łączność LTE. Ponadto tylna kamera ma tu trzy obiektywy.

Oppo Find X3 Lite to w rzeczywistości przebrandowany model Reno 5. Tak więc pełna specyfikacja techniczna jest tu już w zasadzie znana. W przypadku Xiaomi Mi 11 Lite jest ona jeszcze niepełna. Znane dane techniczne obu smartfonów widzicie poniżej. Ceny na razie nie wyciekły.

Oppo Find X3 Lite – specyfikacja techniczna

6,43-calowy ekran OLED o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli i odświeżaniem 90 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 765G

8 GB pamięci RAM

128 GB miejsca na dane

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 8 + 2 + 2 MP

bateria o pojemności 4300 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

modem LTE

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 11 z ColotOS 11

Xiaomi Mi 11 Lite – specyfikacja techniczna

ekran o nieznanej przekątnej i rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 732G

6 GB pamięci RAM

64 lub 128 GB miejsca na dane

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny 64 + 8 + 5 MP

bateria o pojemności 4250 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem LTE

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 11 z MIUI 12

