ROG Phone 5 to flagowiec marki Asus. W sieci pojawiło się wideo i zdjęcia smartfona do gier. Zobaczmy, jak prezentuje się telefon Asus ROG Phone 5.

Asus ROG Phone 5 to nadchodzący smartfon do gier, który do tej pory pojawiał się w plotkach z numerem 4. Wygląda na to, że producent pominie takie oznaczenie. W Chinach cyfra kojarzona jest z pechem i pewnie z tego to wynika. Mamy okazję zobaczyć wideo i zdjęcia flagowca.

Asus ROG Phone 5 to smartfon, który możecie obejrzeć poniżej. Telefon ma potrójny aparat fotograficzny i z tyłu obudowy pojawia się coś jeszcze. To dodatkowy ekranik w postaci podłużnego paska. Pewnie będą tu wyświetlane jakieś animacje. Ostatnie plotki wskazują także na baterię o pojemności 6000 mAh z szybkim ładowaniem.

Specyfikacja techniczna modelu Asus ROG Phone 5 nadal tajemnicą

Wiemy, że Asus ROG Phone 5 otrzyma procesor Snapdragon 888 znany nam już z Xiaomi Mi 11. Jednak kompletna specyfikacja techniczna tego smartfona do gier nie jest znana. Na tego typu szczegóły trzeba będzie jeszcze poczekać. Zapewne poznamy je przed premierą.

