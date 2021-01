P50 Pro to nadchodzący flagowiec Huawei. W sieci pojawiła się częściowa specyfikacja techniczna. Zobaczmy, co zaoferuje smartfon Huawei P50 Pro.

Huawei P50 Pro to wyczekiwany flagowiec, który już pojawiał się w przeciekach. Do sieci wyciekła częściowa specyfikacja techniczna. Nie jest to jeszcze komplet informacji, ale wiemy już, czego można się mniej więcej spodziewać po urządzeniu. Zobaczmy, co ma zaoferować Huawei P50 Pro.

Wiemy, że Huawei P50 Pro otrzyma ekran OLED z odświeżaniem obrazu w 120 Hz. W tańszym modelu ma to być dotychczasowe 90 Hz. Wiemy, że będzie to zakrzywiony wyświetlacz o przekątnej 6,6 cala. Następnie mamy procesor HiSilicon Kirin 9000 5G. SoC będzie zapewne wspomagany przez 8 lub 12 GB pamięci RAM.

W aparacie Huawei P50 Pro ma zostać wykorzystany nowe sensor Sony z matrycą 50 MP. Dokładne szczegóły obejmujące cały zestaw kamer nie są jednak znane. Całość ma pracować pod kontrolą Androida z autorską nakładką EMUI 11. Znana, ale jeszcze niekompletna specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest poniżej.

Huawei P50 Pro – specyfikacja techniczna

6,6-calowy ekran OLED z odświeżaniem obrazu w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor HiSilicon Kirin 9000 5G

8 lub 12 GB pamięci operacyjnej RAM

256 GB miejsca na dane

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny z głównym sensorem 50 MP

bateria o nieznanej pojemności z obsługą ładowarki 66 W

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

czytnik linii papilarnych

złącze USB C

Android 10 z EMUI 11

