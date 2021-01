Mate 20 to seria smartfonów Huawei z 2018 roku. Producent kończy wsparcie. To oznacza, że przestaną być udostępniane aktualizacje dla Huawei Mate 20.

Huawei Mate 20 to seria udanych smartfonów, które debiutowały jesienią 2018 roku. Co ciekawe, od ich debiutu upłynęły tylko nieco ponad dwa lata. Wygląda na to, że producent zdecydował się zakończyć wsparcie. To oznacza, że nie będą dostarczane kolejne aktualizacje.

Smartfony z serii Huawei Mate 20 otrzymały uaktualnienie do autorskiej nakładki producenta, którą jest EMUI 11 bazujące na systemie Android 10. Firma opublikowała listę z telefonami, dla których zamierza w tym roku dostarczać aktualizacje z zakresu bezpieczeństwa. Widzicie ją poniżej. Zawiera ona też wykaz modeli, dla których kończone jest wsparcie.

Wsparcie i aktualizacje dla Huawei Mate 20 zakończone, ale jest wyjątek

Od powyższej reguły znajdziemy jeden wyjątek. Jest to smartfon Huawei Mate 20 X 5G. Ten jeden konkretny model nadal ma otrzymywać aktualizacje bezpieczeństwa. Dla jego właścicieli wsparcie jeszcze przez jakiś czas będzie kontynuowane. Oczywiście, na jakieś większe uaktualnienie platformy w tym przypadku nie ma co liczyć. To urządzenie na HarmonyOS pewnie się nie załapie.

