Galaxy A52 5G ro nowy smartfon marki Samsung. Sprzęt jest certyfikowany. Przybliża go to do premiery. Zobaczmy, co wiemy o modelu Samsung Galaxy A52 5G.

Samsung Galaxy A52 5G to smartfon, który już pojawiał się w przeciekach. Znana jest już częściowa specyfikacja techniczna modelu. Urządzenie znajduje się obecnie na etapie certyfikacji. Dostrzeżono go na stronie urzędu TENAA. To sprawia, że premiera modelu Samsung Galaxy A52 5G jest coraz bliżej.

Samsung Galaxy A52 5G nie ujawnia nam jeszcze specyfikacji na stronie TENAA. Te szczegóły pewnie poznamy wkrótce. Wiemy jednak, że smartfon ma 6,5-calowy ekran OLED o rozdzielczości Full HD+. To panel typu Infinity-O, czyli z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Następnie mamy procesor Snapdragon 750G, co wiemy z bazy benchmarku Geekbench.

Ponadto Samsung Galaxy A52 5G ma modem Snapdragon X52 oraz poczwórny aparat fotograficzny. Główny sensor ma dostać matrycę 64 MP. Całość będzie pracować pod kontrolą Androida 11 z autorską nakładką One UI 3. Specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest poniżej.

Samsung Galaxy A52 5G – specyfikacja techniczna

6,5-calowy ekran AMOLED Infinity-O o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 750G z GPU Adreno 619

6 GB pamięci operacyjnej RAM

128 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny z głównym sensorem 64 MP

bateria o nieznanej pojemności

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

modem Snapdragon X52

czytnik linii papilarnych

złącze USB C

159,9 x 75,1 x 8,4 mm

Android 11 z One UI 3

