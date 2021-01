Mi 11 Pro i Xiaomi Mi Mix 4 to wyczekiwane smartfony Chińczyków. W sieci pojawiły się nowe plotki. Najpierw ma odbyć się premiera modelu Xiaomi Mi 11 Pro.

Xiaomi Mi 11 Pro i Xiaomi Mi Mix 4 to flagowce chińskiej marki, które pojawiają się w przeciekach od dawna. Oba te smartfony mamy zobaczyć w tym roku. Sporo osób czeka przede wszystkim na drugi z tych telefonów, bo producent zwleka z jego premierą. Na łamach chińskich mediów pojawiły się nowe informacje.

Mi 11 Pro to smartfon, którego premiera ma odbyć się po Chińskim Nowym Roku. Tak więc najwcześniej zobaczymy go za około miesiąc. Debiut jest blisko i ostatnie przecieki wskazują na bardzo szybkie ładowanie baterii. Poza tym spodziewamy się udoskonalonego aparatu fotograficznego.

Najpierw premiera Xiaomi Mi 11 Pro, a potem Mi Mix 4

Mi Mix 4 to smartfon, na który przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. Najpierw ma odbyć się premiera flagowca Mi 11 Pro. Natomiast nowy bezramkowiec trafi na rynek później. Prawdopodobnie będzie to pierwszy smartfon chińskiej marki, który otrzyma kamerkę schowaną pod ekranem. To technologia, którą producent chwalił się jesienią zeszłego roku.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla aplikacji Spotify

źródło