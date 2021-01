Honor V40 5G już blisko. Smartfon pozuje na wideo

Honor V40 5G jest już blisko. Premiera odbędzie się za kilka dni. Mamy okazję zobaczyć smartfona na wideo. Zobaczmy, co wiemy o modelu Honor V40 5G.

Honor V40 5G to smartfon, który już pojawiał się w przeciekach. Początkowo premiera planowana była na 18 stycznia. Została jednak przesunięta o cztery dni. Tymczasem pojawiło się wideo z telefonem w roli głównej. Znana jest już także częściowa specyfikacja techniczna modelu Honor V40 5G.

Wideo ze smartfonem Honor V40 5G możecie obejrzeć poniżej. Telefon ma poczwórny aparat fotograficzny z głównym sensorem 50 MP. Pozostałe elementy to obiektyw szerokokątny z matrycą 8 MP i dwie kamerki 2 MP (czujnik głębi i do zdjęć makro). Z przodu znajdziemy zakrzywiony ekran ze wcięciem dla podwójnej kamery do selfie.

Honor V40 5G ma dostać procesor MediaTek Dimensity 1000+ z 8 GB pamięci RAM. Wiemy też, że baterię będzie można ładować z użyciem ładowarki o mocy 66 W, a bezprzewodowo będzie to 55 W. Premiera już 22 stycznia. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Honor V40 5G – specyfikacja techniczna

zakrzywiony ekran OLED o nieznanej przekątnej i rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 1000+

8 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

podwójna kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny 50 + 8 + 2 + 2 MP

bateria o nieznanej pojemności z ładowaniem 66 W

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

USB C

czytnik linii papilarnych

Android z Magic UI 4

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla mobilnego Chrome

źródło