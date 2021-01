Przedsprzedaż Galaxy S21 5G ruszy niedługo po Unpacked. Samsung przygotował cenne prezenty. Zobaczmy, na co można liczyć w przedsprzedaży Galaxy S21.

Przedsprzedaż Galaxy S21 5G ma rozpocząć się niedługo po konferencji Unpacked 2021. Ta rozpocznie się o godzinie 16:00 naszego czasu. Wtedy zostaną oficjalnie zaprezentowane nowe flagowce Koreańczyków, które obecnie są w ogniu przecieków. Jeśli zdecydujecie się na ich wcześniejszy zakup, to będziecie mogli liczyć na ciekawe bonusy i prezenty.

Samsung zaoferuje do smartfonów Galaxy S21 5G i Plus słuchawki bezprzewodowe Buds Live oraz nowy lokalizator SmartTag. Jeśli zdecydujecie się na zakup modelu Ultra, to będziecie mogli liczyć na prezenty w postaci nowych słuchawek Buds Pro i także SmartTag. Być może pojawią się także inne bonusy, w tym ochrona ekranu lub coś podobnego. Przedsprzedaż pewnie potrwa około dwóch tygodni.

Przedsprzedaż Galaxy 21 5G wkrótce także w Polsce

Wiemy, że w naszym kraju również będzie prowadzona przedsprzedaż smartfonów Samsung Galaxy S21 5G. Wspomniane wyżej prezenty dotyczą zamówień przedpremierowych składanych w Stanach Zjednoczonych. W Polsce pewnie będą to takie same bonusy. Wszystko wyjaśni się już niedługo po Unpacked.

Przeczytaj także: 5 wskazówek dla Windows 10, które warto znać

źródło