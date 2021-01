OnePlus 9 Lite to smartfon, który pojawiał się w przeciekach. Zobaczmy go z dwoma droższymi telefonami, w tym wariantem Pro. W sieci pojawiły się nowe plotki obejmujące to konkretne urządzenie. Sprzęt będzie całkiem mocnym telefonem, bo ma otrzymać pod obudową procesor Snapdragon 865 5G. To SoC dla flagowców z 2020 roku.

OnePlus 9 Lite powstaje pod nazwami kodowymi LE2100 i LE2101. Wiemy, że sprzęt na pewno zadebiutuje w Chinach oraz Indiach. Jest też możliwe, że pojawi się w dystrybucji na terenie Europy. Nie jest to jednak jeszcze potwierdzona informacja i nie można wykluczyć, że tak się nie stanie.

OnePlus 9 Lite z układem Snapdragon 865 5G będzie konkretnym średniakiem

Jeśli OnePlus 9 Lite rzeczywiście dostanie układ Snapdragon 865 5G, to uplasuje go to w tak zwanej wyższej półce średniej. Jeśli cena będzie optymalna, to sprzęt może cieszyć się zainteresowaniem. Wiadomo też, że smartfon dostanie ekran klasy AMOLED oraz potrójny aparat fotograficzny. Kompletna specyfikacja na razie nie jest znana.

źródło