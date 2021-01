Mi Note 11, Mi Mix 4 i MIUI 13 dostrzeżone w kodzie software Xiaomi

Xiaomi Mi Note 11 i Mi Mix 4 to dwa z nadchodzących smartfonów chińskiej marki. W końcu otrzymujemy dowód na istnienie obu tych modeli. Zostały one dostrzeżone w kodzie oprogramowania producenta. Tam też pojawia się wzmianka o MIUI 13, czyli tegorocznej edycji software, którą mamy zobaczyć w przyszłym kwartale.

Xiaomi Mi Mix 4 to bardzo wyczekiwany smartfon. Sugeruje się, że będzie to pierwszy telefon Chińczyków, w którym pojawi się kamerka schowana pod wyświetlaczem. Będzie to technologia, którą producent chwalił się jesienią 2020 roku. Wtedy przekazano, że na rynku rzeczywiście mamy jej spodziewać się w tym roku. O średniaku Mi Note 11 wiadomo niewiele.

Xiaomi Mi Mix 4, Mi Note 11 i MIUI 13 zapewne nieodległe

Wiemy, że zapowiedź nakładki MIUI 13 powinna odbyć się w drugim kwartale. Najpierw zobaczymy oprogramowanie z numerkiem 12.5. Data premiery smartfonów Xiaomi Mi Note 11 i Mi Mix 4 nie jest znana. Tutaj jednak nie można wykluczyć, że przyjdzie nam poczekać nawet do drugiej połowy 2021 roku. Na więcej informacji musimy poczekać.

