Mi 11 5G to globalny flagowiec Xiaomi. Co jednak ciekawe, kupimy go tylko w wersji z 8 GB RAM. Częściowa specyfikacja Xiaomi Mi 11 5G pojawiła się u FCC.

Xiaomi Mi 11 5G to flagowiec w wersji Global, którego premiera jest blisko. Zwiastuje to także urząd FCC, który już certyfikował to urządzenie. Przy okazji została opublikowana częściowa specyfikacja techniczna międzynarodowej wersji telefonu. I tutaj pod pewnym względem Xiaomi Mi 11 5G może rozczarowywać.

FCC ujawnia, że Xiaomi Mi 11 5G trafi na rynek w dwóch konfiguracjach sprzętowych. Dostaną one 128 lub 256 GB miejsca na dane i 8 GB RAM. Tak, w obu przypadkach. Chiński wariant mający 256 GB pamięci dostępny jest także w opcji z 12 GB RAM. Jednak wygląda na to, że w Europie nie ma co na to liczyć. Trochę szkoda.

Pamiętajmy jednak, że poza modelem Xiaomi Mi 11 5G w drodze jest także Pro. Tu zapewne opcja z 12 GB pamięci RAM będzie dostępna nie tylko w Chinach. Data premiery telefonów nie jest znana. Spodziewamy się ich jednak w lutym. Specyfikacja techniczna smartfona na europejski rynek widoczna jest poniżej.

Xiaomi Mi 11 5G – specyfikacja techniczna

6,81-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 1440 x 3200 pikseli i odświeżaniu 120 HZ

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 888

8 GB pamięci RAM typu LPDDR5

128 lub 256 GB miejsca na dane (kości UFS 3.1)

kamerka 20 MP f/2.4 do selfie

aparat fotograficzny 108 MP f/1.85 + 13 MP f/2.4 + 5 MP f/2.4

bateria o pojemności 4600 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G Snapdragon X60

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

194 gramy

Android 11 z MIUI 12

