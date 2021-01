OnePlus 9 Pro zostanie pokazany w marcu. Plotki mówiły o tym, że aparat powstanie we współpracy z firmą Leica. Tak w modelu OnePlus 9 Pro się nie stanie.

OnePlus 9 Pro to flagowiec, który w przeciekach pojawia się od dawna. Plotki mówiły o tym, że może dostać aparat opracowany z firmą Leica. Jak dobrze wiemy, od kilku lat współpracuje z nią Huawei. Wygląda jednak na to, że przecieki te są nieprawdziwe. Skąd to wiemy?

Informacje na ten temat przekazał Max J., który w przeszłości dostarczał nam bardzo sprawdzone informacje z obozu chińskiej firmy. OnePlus 9 Pro według jego źródeł nie otrzyma optyki firmy Leica. Mamy spodziewać się innych rozwiązań, które to jednak nie zostały podane. Aparat nowego flagowca może być bardzo ciekawy.

Aparat OnePlus 9 Pro bez optyki Leica, ale może dostać nowe sensory

Pewne plotki mówią, że aparat modelu OnePlus 9 Pro ma otrzymać sensor 50 MP, który znamy, chociażby ze smartfonów marki Huawei. Firma ma porzucić dotychczasowe matryce 48 MP na rzecz nowych. Dokładne szczegóły w tym zakresie nie są jednak znane. Poznamy je pewnie bliżej rynkowej premiery. Ta planowana jest na marzec.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla komunikatora WhatsApp

źródło