Huawei P50 Pro zadebiutuje za kilka tygodni. Niedawno mogliśmy zobaczyć schemat przedstawiający przód telefonu. W sieci pojawiły się rendery przedstawiające koncept smartfona. Rzućmy sobie na nie okiem.

Poniżej możecie zobaczyć Huawei P50 Pro i trzeba przyznać, że wizja autora jest bardzo ciekawa. Z przodu mamy ekran z okrągłym wcięcie dla kamery do selfie, które wyśrodkowano w górnej części. Z tyłu widzimy aparat fotograficzny, który wizualnie nawiązuje do kamery znanej nam z modelu P40. Widać łącznie cztery obiektywy i jeden z nich jest peryskopowy. Tak więc oznacza to duże możliwości z zakresu zoomu.

Powyższe rendery Huawei P50 Pro to tylko koncept

Choć wizja autora jest naprawdę ciekawa i wygląda to bardzo dobrze, tak trzeba mieć na uwadze, że to tylko grafiki koncepcyjne. Wiemy już, jak ma wyglądać Huawei P50 Pro z przodu. Jednak wygląd aparatu na razie jest tajemnicą. Trzeba będzie poczekać na schematy, które ujawnią nam design nowej kamery Chińczyków.

źródło