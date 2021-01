Xiaomi Mi 11 pozwala podłączyć dwie słuchawki Bluetooth

Xiaomi Mi 11 ton smartfon o różnych możliwościach. Pozwala także podłączyć dwie słuchawki Bluetooth. Zobaczmy, jak to działa w Xiaomi Mi 11.

Xiaomi Mi 11 jest już dostępny w sprzedaży. Pierwsze wyniki są naprawdę dobre i obecnie czekamy na wariant Global. Jak i również na model Pro. Teraz dowiadujemy się, że smartfon pozwala podłączyć dwie słuchawki Bluetooth. W ten sposób można jednocześnie korzystać z dwóch zestawów bezprzewodowych. Ta nowość z Xiaomi Mi 11 została zaprezentowana przez Zhanga Guoquana.

Dyrektor działu oprogramowania firmy pokazał na Weibo, jak podłącza do Xiaomi Mi 11 słuchawki Bluetooth. Zhang Guoquan wyjaśnia, że jest to możliwe dzięki nowej opcji związanej z współdzieleniem dźwięku. Zobaczcie to na poniższym wideo.

Xiaomi Mi 11 w ten sam sposób pozwala także na podłączenie dwóch głośników bezprzewodowych. Co ważne i dotyczy to także słuchawek, para nie musi być tym samym modelem. Cóż, czekamy na dostępność globalnej wersji smartfona. Specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

Xiaomi Mi 11 – specyfikacja techniczna

6,81-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 1440 x 3200 pikseli i odświeżaniu 120 HZ

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 888

8 lub 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5

128 lub 256 GB miejsca na dane (kości UFS 3.1)

kamerka 20 MP f/2.4 do selfie

aparat fotograficzny 108 MP f/1.85 + 13 MP f/2.4 + 5 MP f/2.4

bateria o pojemności 4600 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G Snapdragon X60

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

194 gramy

Android 11 z MIUI 12

