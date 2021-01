Xiaomi Mi 10i 5G oficjalnie. Cena, specyfikacja i dostępność

Xiaomi Mi 10i 5G doczekał się premiery. Cena jest atrakcyjna. Znana jest także specyfikacja techniczna. Zobaczmy, co ma do zaoferowania Xiaomi Mi 10i 5G.

Xiaomi Mi 10i 5G, zgodnie z zapowiedziami, doczekał się premiery w Indiach. Tam sprzedaż ruszy 7 stycznia. Cena smartfona jest całkiem atrakcyjna. To najtańszy telefon z sensorem HM2 108 MP dostępny na rynku poza Chinami. Zobaczmy, co ma do zaoferowania specyfikacja techniczna Xiaomi Mi 10i 5G, ale najpierw ceny.

Ceny Xiaomi Mi 10i 5G

model z 6 GB RAM i 64 GB miejsca na dane – 20999 rupii indyjskich (ok. 1065 zł)

model z 6 GB RAM i 128 GB miejsca na dane – 21999 rupii indyjskich (ok. 1120 zł)

model z 8 GB RAM i 128 GB miejsca na dane – 23999 rupii indyjskich (ok. 1220 zł)

Ceny Xiaomi Mi 10i 5G są więc naprawdę atrakcyjne. Pamiętajmy, że to smartfon, który ma aparat z głównym sensorem ISOCELL HM2 108 MP, który do tej pory stosowany był tylko we flagowcach za dużo większe pieniądze. Kamerę uzupełnia obiektyw szerokokątny z matrycą 8 MP i dwa sensory 2 MP. Jeden do zdjęć makro, a drugi to czujnik głębi. Całość napędza Snapdragon 750G.

Xiaomi Mi 10i 5G ma 6,67-calowy ekran IPS z odświeżaniem obrazu w 120 Hz. To panel o rozdzielczości Full HD+. Jest też bateria o pojemności 4820 mAh z szybkim ładowaniem 33 W. Specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest poniżej.

Xiaomi Mi 10i 5G – specyfikacja techniczna

6,67-calowy ekran IPS Full HD+ (1080 x 2400 pikseli) i odświeżaniem 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 750G

6 lub 8 GB pamięci operacyjnej RAM

64 lub 128 GB miejsca na dane (kości UFS 2.2)

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

bateria o pojemności 4820 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

modem 5G

dual SIM

czytnik linii papilarnych

złącze USB C

IP53

214,5 g

Android 10 z MIUI 12

