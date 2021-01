Oppo Find X3 Pro wykręca rekord AnTuTu. Ponad 770 punktów

Oppo Find X3 Pro zdołał wykręcić rekord AnTuTu. W popularnym benchmarku smartfon zdobył ponad 770 tys. punktów. Zobaczmy, co wiemy o Oppo Find X3 Pro.

Oppo Find X3 Pro to smartfon, który zostanie zaprezentowany w tym kwartale. Flagowiec zdołał wykręcić rekord AnTuTu. Urządzenie zostało dostrzeżone w popularnym benchmarku pod nazwą kodową PEEM00. Zdobyty wynik jest naprawdę wysoki.

Oppo Find X3 Pro ustanowiło rekord AnTuTu w postaci ponad 771 tys. punktów. To naprawdę spektakularny wynik, który pewnie szybko nie zostanie pobity. Choć pewnie inny producenci smartfonów z Chin będą chcieli uzyskać lepszy. Wiemy, że nowy flagowiec chińskiej marki wykręcił taki wyniki dzięki nowemu SoC Qualcomma.

Oppo Find X3 Pro wykręca rekord AnTuTu dzięki Snapdragonowi 888

Procesor, który znajduje się pod obudową Oppo Find X3 Pro, to oczywiście SoC Snapdragon 888. Ten sam, który w pierwszej kolejności trafił do Xiaomi Mi 11. Układ jest potężny. W połączeniu z szybką pamięcią RAM typu LPDDR5 jest w stanie w AnTuTu wykręcać wysokie wyniki. Niedawno do sieci wyciekła częściowa specyfikacja modelu. Widzicie ją poniżej.

Oppo Find X3 Pro – specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran OLED o rozdzielczości 1440 x 3216 pikseli i odświeżaniu 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 888 z GPU Adreno 660

12 GB pamięci RAM

256 GB miejsca na dane

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat 2 x Sony IMX766 50 MP + 13 MP + 3 MP

bateria o pojemności 4500 mAh z SuperVOOC 65 W

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G Snapdragon X60

dual SIM

złącze USB C

Android 11 z ColorOS 11

źródlo