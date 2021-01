MIUI 12 zostało udostępnione już na kilkadziesiąt modeli. Czasem jednak pojawiają się problemy. Nakładka cały czas jest rozwijana i czeka nas także wydanie z numerkiem 12.5. Xiaomi nie zapomniało także o modelach sprzed kilku lat. Aktualizacja do MIUI 12 zaczęła pojawiać się nawet na Redmi Note 5 Pro, który nie jest nowym telefonem.

Redmi Note 5 Pro to kilkuletni smartfon Xiaomi, który dostaje uaktualnienie do MIUI 12 w postaci wersji z numerkiem 12.0.2.0. Aktualizacja udostępniana dla tego modelu drogą OTA waży 2 GB. Co ważne, nowe oprogramowanie dotyczy wydania global, czyli smartfona z międzynarodowej dystrybucji. Cieszy, że Xiaomi pamięta także użytkownikach starszych sprzętów.

Aktualizacja MIUI 12 nie tylko dla Redmi Note 5 Pro

Tak więc Redmi Note 5 Pro dołącza już do całkiem długiej listy smartfonów Xiaomi, które uaktualniono do MIUI 12. Nowe oprogramowanie trafiło już na ponad 50 różnych telefonów. Ich wykaz widzicie poniżej. Oczywiście wybrane z nich dostały nowy software tylko konkretnych rynkach, co trzeba mieć na uwadze.

Mi Mix 3 5G (andromeda) Redmi 9C (angelica): Redmi 9C (angelica) POCO C3 (angelicain) Redmi 9C NFC (angelican) Mi 10T / Redmi K30S (apollo) Redmi 10X (atom) Redmi Note 8 Pro (begonia) POCO F1 (beryllium) Redmi 10X Pro (bomb) Redmi Note 9 5G [China] (cannon) Mi 10 Ultra (cas) Redmi 9 India (cattail) Mi 9 (cepheus) Redmi K30 Ultra (cezanne) Mi Mix 2 (chiron) POCO M3 (citrus) Mi 10 Pro (cmi) Mi 9 Pro 5G (crux) Redmi Note 9S / Redmi Note 9 Pro [Indie] (curtana) Redmi 9A (dandelion) Redmi K20 / Mi 9T (davinci) Mi 8 (dipper) Mi 8 Pro (equuleus) Redmi Note 9 Pro Max [Indie] (excalibur) Mi 10T Lite / Redmi Note 9 Pro 5G (gauguin) Redmi Note 8 (ginkgo) POCO M2 Pro (gram) Mi 9 SE (grus) Mi Note 3 (jason) Redmi Note 9 Pro (joyeuse) Redmi 9 (lancelot) Mi CC9e (laurus) Redmi Note 7 / Redmi Note 7S (lavender) Redmi Note 9 4G / Redmi 9T / Redmi 9 Power (lime) Redmi K30 Pro / POCO F2 Pro (lmi) Redmi Note 9 / Redmi 10X 4G (merlin) Mi 10 Lite 5G (monet) Mi Max 3 (nitrogen) Redmi 8 (olive) Mi Mix 3 (perseus) Redmi K30 4G / POCO X2 (phoenix) Redmi K30 5G (picasso) Redmi K30i 5G (picasso48m) Mi 8 Lite (platina) Mi Mix 2S (polaris) Mi 9 Lite / Mi CC9 (pyxis) Redmi K20 Pro / Mi 9T Pro (raphael) Redmi 6 Pro (sakura) POCO M2 (shiva) Mi 8 SE (sirius) POCO X3 (surya) Mi Note 10 Lite (toco) Mi Note 10 / Mi CC9 Pro (tucana) Mi 10 (umi) Mi 8 Explorer Edition (ursa) Mi 10 Youth Edition / Mi Note 10 Lite Zoom (vangogh) Mi CC9 Meitu Edition (vela) Mi 11 (venus) Redmi Note 7 Pro (violet) Redmi Note 8T (willow) Redmi S2/Redmi Y2 (ysl) Redmi Note 5 Pro (whyred)

Przeczytaj także: 5 wskazówek dla Windows 10

źródło