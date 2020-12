Xiaomi Mi A3 dostaje system Android 11. Lepiej tego nie instalować

Xiaomi Mi A3 dostaje finalną wersję systemu Android 11. Aktualizacja może być jednak psotliwa. Jeśli macie Xiaomi Mi A3, to na razie się wstrzymajcie.

Xiaomi Mi A3 otrzymuje finalne uaktualnienie do systemu Android 11. Aktualizacja jest już udostępniona i wiemy, że pojawiła się także na wybranych egzemplarzach telefonu z polskiej dystrybucji. Czy jednak warto ją instalować? Jeśli macie tego smartfona z Androidem One, to chyba jednak lepiej na razie się wstrzymać.

Sama aktualizacja dla Xiaomi Mi A3 z finalną wersją systemu Android 11 udostępniana droga OTA waży 1,4 GB. Wprowadza różne nowości, które Google dodało w tej wersji. U części osób instalacja przebiega bezproblemowo. Są jednak przypadki, gdzie cały proces potrafi się skończyć skrajnie inaczej.

Android 11 dla Xiaomi Mi A3 może zepsuć telefon

Pierwsze głosy niezadowolonych użytkowników nie pozostawiają złudzeń. Android 11 dla Xiaomi Mi A3 w skrajnych przypadkach potrafi uceglić telefon. Co więc warto zrobić w zaistniałej sytuacji? Chyba najlepiej odczekać te kilka dni. Jeśli takich problemów będzie więcej, to pewnie aktualizacja zostanie wstrzymana. Co w przypadku tej serii nie będzie żadną nowością.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla aplikacji Facebooka

źródło