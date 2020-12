Galaxy S21 Ultra w edycji Caviar wygląda świetnie, ale cena to kosmos

Galaxy S21 Ultra był już obiektem wielu przecieków. Nowy smartfon marki Samsung jest już blisko. Wiemy, że możemy spodziewać się także edycji Caviar. To firma, która tworzy luksusowe wersje różnych flagowców. Mamy okazję zobaczyć nowy model Koreańczyków na renderach. Jest też cena.

Samsung Galaxy S21 Ultra w edycji Caviar ma obudowę wykonaną z bardzo mocnego materiału PVD. Całość będzie ozdobiona 18-karatowym złotem. Ponadto na pleckach zostanie umieszczona liczba 21, co widać zresztą na renderach, wykonana z wykorzystaniem lasera. Oferowany model będzie miał 128 GB wbudowanej pamięci na dane.

Cena modelu Galaxy S21 Ultra w edycji Caviar jest bardzo wysoka

Taki Samsung Galaxy S21 Ultra nie będzie tani. Smartfony sprzedawane przez Caviar to luksusowe urządzenia, na które stać nielicznych. Cena w tym przypadku wyniesie aż 63 tysiące dolarów. Nie jest to z pewnością mało. Pamiętajmy, że pod względem wykorzystanych podzespołów nie znajdziemy tu nic ponadto względem oryginalnego telefonu koreańskiej marki. Czy warto więc przepłacać? Na to pytanie potencjalni klienci muszą odpowiedzieć sobie sami.

