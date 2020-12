OnePlus Nord SE już pojawiał się w plotkach. Okazuje się, że nie będzie to zupełnie nowy smartfon. Projektem modelu OnePlus Nord SE zajmie się Joshua Vides.

OnePlus Nord SE to smartfon, który już pojawiał się w plotkach. W sieci pojawiły się nowe informacje o tym modelu. Okazuje się, że nie będzie to zupełnie nowy telefon. Specyfikacja techniczna nie ulegnie zmianom, ale pojawią się zmiany wizualnie. Udział w przedsięwzięciu ma mieć Joshua Vides. Co się zmieni?

Joshua Vides przeprojektuje plecki modelu OnePlus Nord SE. Ponadto mają pojawić się zmiany w oprogramowaniu, które to pewnie obejmą specjalne tapety i tego typu elementy. Plotki mówią o tym, że premiera odbędzie się w przyszłym kwartale. Dokładny termin nie jest jednak znany.

OnePlus Nord SE nadal ma mieć układ Snapdragon 765G czy 6,4-calowy ekran Full HD+ z odświeżaniem obrazu w 90 Hz. Możemy też liczyć na ten sam poczwórny aparat fotograficzny. Specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest poniżej.

OnePlus Nord SE – dane techniczne

6,4-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu 90 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 765

8 lub 12 GB pamięci operacyjnej RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 32 + 8 MP do selfie

aparat fotograficzny 48 + 8 + 5 + 2 MP

bateria o pojemności 4115 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

NFC

modem Snapdragon X52

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 10 z OxygenOS 10.5

