Oppo A53 5G to nowy średniak Chińczyków. Znana jest już cena i specyfikacja techniczna smartfona. Zobaczmy więc, co Oppo A53 5G ma do zaoferowania.

Oppo A53 5G to smartfon, który już pojawiał się w przeciekach. Teraz odbyła się jego premiera. Cena to 1299 juanów (ok. 725 zł) za wariant z 4 GB RAM. Później w sprzedaży będzie dostępny model mający 6 GB pamięci. Do wyboru są trzy warianty kolorystyczne obudowy. Rzućmy sobie okiem na specyfikację techniczną Oppo A53 5G.

Oppo A53 5G ma 6,5-calowy ekran LCD o rozdzielczości Full HD+ z odświeżaniem obrazu w 90 Hz. Następnie mamy procesor MediaTek Dimensity 720 wspomagany przez 4 lub 6 GB RAM. Na dane przeznaczono 128 GB miejsca. Bateria ma pojemność 4040 mAh i wspiera ładowanie o mocy 18 W.

Ponadto Oppo A53 5G ma potrójny aparat z głównym sensorem 16 MP. Pozostałe dwa to czujnik głębi oraz do zdjęć makro. Oba z sensorami 2 MP. Przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości do 8 MP. Całość pracuje pod kontrolą Androida 10 z ColorOS 7.2. Specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest poniżej.

Oppo A53 5G – specyfikacja techniczna

6,5-calowy ekran LCD o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli i odświeżaniem w 90 Hz

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 720

4 lub 6 GB pamięci RAM

128 GB miejsca na dane

kamerka 8 MP do selfie

aparat fotograficzny 16 + 2 + 2 MP

bateria o pojemności 4040 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

175 gramów

Android 10 z ColorOS

Przeczytaj także: Najlepsze darmowe aplikacje do retuszu zdjęć

źródło