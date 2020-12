Galaxy S21 Ultra w dużym przecieku. Jest cena i pełna specyfikacja

Galaxy S21 Ultra to flagowiec marki Samsung, który był obiektem mnóstwa przecieków. Ostatnio mogliśmy nawet pobrać tapety z One UI 3.1. Teraz w sieci pojawiła się kompletna specyfikacja techniczna smartfona. Wcześniej dysponowaliśmy niekompletnymi danymi technicznymi. Jest też cena Galaxy S21 Ultra. Rzućmy sobie na to okiem.

Cena Galaxy S21 Ultra wysoka

Samsung Galaxy S21 Ultra nie będzie tanim smartfonem, ale w zasadzie chyba nikt nie liczył na to, że będzie inaczej. Cena w Europie wyniesie 1399 euro, czyli około 6250 złotych. Tanio nie będzie i ta cena dotyczy wersji mającej tylko 128 GB miejsca na dane. Pojemniejsze warianty, które będą dostępne z 256 lub 512 GB pamięci, będą jeszcze droższe. W ramach przedsprzedaży pojawi się pewnie jakiś ciekawy gratis.

6,8-calowy wyświetlacz AMOLED

Samsung Galaxy S21 Ultra otrzyma wielki ekran AMOLED o przekątnej 6,8 cala. Będzie to panel o proporcjach 20:9 i rozdzielczości QHD+ (1440 x 3200 pikseli). To da nam zagęszczenie obrazu w postaci 515 ppi. Częstotliwość odświeżania będzie zmienna w zakresie 1-120 Hz. Wiemy też, że jasność będzie mogła być zwiększana do 1600 nitów. To naprawdę duża wartość. Producent nazywa nowy ekran jako Infinity-O Edge i wiemy, że pozwoli on na pracę z użyciem S Pen.

Konkretny aparat fotograficzny z głównym sensorem 108 MP

Galaxy S21 Ultra otrzyma konkretny aparat fotograficzny z czterema sensorami. Specyfikacja tej kamery wyciekła już wcześniej. Główny sensor to ISOCELL HM3 108 MP z obiektywem ze światłem przysłony f/1.8. Następnie mamy obiektyw ultraszerokokątny z matrycą 12 MP. Zastosowano tu sensor Sony IMX563. Całość uzupełniają dwa teleobiektywy z matrycami 10 MP. Przednia kamerka pozwoli robić selfie w jakości do 40 megapikseli.

Z procesorami Exynos 2100 lub Snapdragon 888

Samsung Galaxy S21 Ultra w zależności do rynku dystrybucji otrzyma różne procesory. W Europie telefony dostaną pod obudową autorski SoC Exynos 2100. W wybranych krajach będzie to Snapdragon 888. Chip będzie wspomagany przez 12 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5. Warto dodać, że telefon nie ma czytnika kart microSD.

Co jeszcze wiadomo o flagowcu

Ponadto Samsung Galaxy S21 Ultra otrzyma Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11ac, NFC, modem 5G oraz USB C. Bateria ma pojemność 5000 mAh. Wiemy, że akumulator będzie można ładować z użyciem ładowarki o mocy do 45 W. Oczywiście, trzeba będzie ją zakupić osobno. W zestawie jej nie znajdziemy. Urządzenie ma wymiary 165,1 x 75,6 x 8,9 mm i waży 228 gramów. Całość pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Android 11 z autorską nakładką One UI 3.1. Znana specyfikacja techniczna smartfona Samsung Galaxy S21 Ultra widoczna jest poniżej.

Samsung Galaxy S21 Ultra – specyfikacja techniczna

6,8-calowy ekran AMOLED Infinity-O o rozdzielczości QHD+ (1440 x 3200 pikseli) i odświeżaniu 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 888 lub Exynos 2100

12 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

128, 256 lub 512 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD – brak

kamerka 40 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 MP + 12 MP + 10 MP + 10 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

165,1 x 75,6 x 8,9 mm

288 gramów

Android 11 One UI 3.1

