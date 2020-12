Galaxy S21 jest obecnie w ogniu przecieków. W końcu mamy okazję pobrać tapety z One UI 3.1. Wśród nich są też żywe tła z oprogramowania Galaxy S21.

Galaxy S21 to seria smartfonów marki Samsung, która jest obecnie w ogniu przecieków. W sieci pojawiły się tapety, które znajdziemy w nakładce One UI 3.1, pod której kontrolą będą pracować nowe telefony. W oprogramowaniu są także nowe, żywe tła. Je również można już pobierać.

Tapety i żywe tła z One UI 3.1 dla Galaxy S21

Wybrane tapety, które znalazły się w One UI 3.1 dla serii Samsung Galaxy S21, widzicie poniżej. W rzeczywistości jest ich więcej. Oryginalna jakość plików to 3200 x 3200 pikseli. Odpowiada to ekranowi z modelu Ultra, który będzie wyświetlać obraz w rozdzielczości 1440 x 3200 pikseli. Żywe tła znajdziecie w paczce, którą pobierzecie tutaj (plik .zip o wadze około 200 MB). Poniżej prezentujemy jedno z nich.

One UI 3.1 to nowa nakładka Samsunga oparta na systemie Android 11. Zadebiutuje ona wraz z modelami Galaxy S21. Plotki mówią jednak o tym, że niedługo po tym zostanie udostępniona w postaci aktualizacji na tegoroczne smartfony. Wiemy, że wśród nowości pojawi się odblokowywanie z użyciem Bixby.

