Redmi Note 9T już blisko. Xiaomi certyfikuje smartfona

Redmi Note 9T to smartfon Xiaomi, który jest już blisko. Telefon jest certyfikowany. Premiera jest więc nieodległa. Zobaczmy, co wiemy o Redmi Note 9T.

Redmi Note 9T to wyczekiwany smartfon Xiaomi, który już pojawiał się w przeciekach. Wynika to z dużej popularności poprzednika. Będzie to przebrandowany model Note 9 5G z Chin. Wygląda na to, że premiera tego telefonu jest już bardzo nieodległa, bo sprzęt jest certyfikowany. Redmi Note 9T pojawił się w bazie TUV Rheinland.

Redmi Note 9T ma dostać 6,53-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+. W Chinach ten model Xiaomi pracuje pod kontrolą układu MediaTek Dimensity 800U. Jednak w Europie SoC też może zostać wymieniony na jakiegoś Snapdragona. Następnie mamy 6 lub 8 GB RAM. Na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca.

Ponadto Redmi Note 9T dostanie potrójny aparat fotograficzny z głównym sensorem 48 MP. Uzupełnią go dwa obiektywy z matrycami 8 i 2 MP. Przednia kamerka ma czujnik 13 MP. Całość pracuje pod kontrolą Androida 10 z nakładką MIUI 12. Prawdopodobna specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

Xiaomi Redmi Note 9T – specyfikacja techniczna

6,53-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 800U

6 lub 8 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

czytnik kart pamięci microSD

kamerka 13 MP do selfie

aparat fotograficzny 48 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

199 gramów

Android 10 z MIUI 12

źródło