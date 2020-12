OnePlus 9 5G pojawia się w przeciekach nie od dziś. Ostatnio mogliśmy zobaczyć zdjęcia jednego z prototypów. Teraz pojawiły się nowe fotki, na których pozuje ten smartfon. To najlepszy wgląd na to urządzenie z dotychczasowych wycieków. Rzućmy sobie na to okiem. Tak prezentuje się OnePlus 9 5G.

OnePlus 9 5G ma 6,55-calowy ekran z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, które umieszczono w narożniku. Wiemy, że jest to panel AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i odświeżający obraz w 120 Hz. Z tyłu widzimy potrójny aparat fotograficzny. Ma on rzekomo składać się z dwóch sensorów 48 MP i jednego z matrycą 5 MP. Przednia kamerka pozwoli robić 16-megapikselowe zdjęcia.

Ponadto OnePlus 9 5G ma interfejs USB C. Klasycznego złącza słuchawkowego tu nie znajdziemy. Pamiętajmy, że zdjęcia prezentują prototyp smartfona i finalnie może on wyglądać nieco inaczej. Znana specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

OnePlus 9 5G – specyfikacja techniczna

6,55-calowy ekran Fluid AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu w 120 Hz

procesor Qualcomm Snapdragon 888 z GPU Adreno 660

8 lub 12 GB pamięci operacyjnej RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 48 + 48 + 5 MP

bateria o pojemności około 4500 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G Snapdragon X60

dual SIM

czytnik linii papilarnych

złącze USB C

Android 11 z OxygenOS 11

