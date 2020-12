Mi 11 Pro to wyczekiwany flagowiec Xiaomi. Jeśli zastanawiacie się, kiedy premiera tego modelu, to jest odpowiedź. Zapowiedź Xiaomi Mi 11 Pro jest blisko.

Xiaomi Mi 11 Pro był już obiektem wielu przecieków. Kiedy premiera nowych telefonów? Dotychczasowe plotki mówiły o drugiej połowie tego miesiąca. Teraz mamy konkretny termin. Serwis źródłowy utrzymuje, że debiut odbędzie się dokładnie 29 grudnia. Tak więc Xiaomi Mi 11 Pro zobaczymy wraz z Vivo X60.

Data premiery Xiaomi Mi 11 Pro na razie nie jest potwierdzona. Producent zrobi to pewnie w drugiej połowie tego miesiąca. Wtedy okaże się, czy przedstawiony termin był trafiony. To wyjaśni się w bardzo niedługim czasie. W każdym razie do oficjalnej konferencji pozostało coraz mniej czasu.

Xiaomi Mi 11 Pro będzie pierwszym flagowcem na rynku z procesorem Snapdragon 888. Wraz z nim zobaczymy tańszy telefon. Kompletna specyfikacja jest na razie tajemnicą. Jednak pewne dane techniczne telefonu już znamy i te widzicie poniżej.

Xiaomi Mi 11 Pro – specyfikacja techniczna

~6,7-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 1440 x 3200 pikseli

procesor Qualcomm Snapdragon 888 z GPU Adreno 660

8 lub 12 GB pamięci operacyjnej RAM typu LPDDR5

128 lub 256 GB miejsca (kości UFS 3.1)

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny z głównym sensorem 108 MP

bateria o pojemności około 4500 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G Snapdragon X60

dual SIM

czytnik linii papilarnych

złącze USB C

Android 11 z MIUI 12

