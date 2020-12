Mi 11 to flagowiec Xiaomi, który jest blisko. W sieci pojawiły się nowe zdjęcia. Na nich możemy zobaczyć, jak w rzeczywistości wygląda Xiaomi Mi 11.

Xiaomi Mi 11 to flagowiec, którego premiera ma odbyć się jeszcze w grudniu. Smartfon jest obecnie w ogniu przecieków. W sieci pojawiły się nowe zdjęcia, które prezentują to urządzenie. Ich autentyczność potwierdził sprawdzony w przeszłości leaker, którym jest Ice Universe. Rzućmy sobie na to okiem.

Xiaomi Mi 11 ma przeprojektowaną wyspę z aparatem fotograficznym. Na niej umieszczono trzy obiektywy i diodę doświetlającą LED. W modelu Pro powinna ona być większa i tam pojawi się dodatkowa kamerka. Na razie jednak nie wyciekły zdjęcia, które by to ujawniły. Spodziewamy się, że główny sensor ma matrycę 108 MP.

Premiera Xiaomi Mi 11 w drugiej połowie grudnia

Wiemy, że Xiaomi Mi 11 ma zadebiutować jeszcze w tym miesiącu. Premiery spodziewajmy się przed końcem grudnia. Dokładny termin prezentacji na razie pozostaje tajemnicą. Wiemy, że zadebiutują dwa modele i wśród nich będzie wariant z dopiskiem Pro.

