Samsung Galaxy S21 Ultra ma być pierwszym flagowcem z serii S, który dostanie ekran z obsługą piórka S Pen. Wiemy jednak, że nie będzie tak jak w linii Note, gdzie w obudowie jest otwór na rysik. Gdzie więc będzie go można przechowywać? W drodze jest specjalne etui dla smartfon, gdzie będzie można chować akcesorium.

Samsung przygotowuje specjalne etui dla modelu Galaxy S21 Ultra, które będzie także miało miejsce dla S Pen. Oczywiście, w zestawie z telefonem go nie znajdziemy. Trzeba będzie je kupić osobno. To samo tyczy się rysika, który również będzie opcjonalnym akcesorium, co warto mieć na uwadze. To oznacza dodatkowe wydatki.

Samsung Galaxy S21 Ultra zadebiutuje już w połowie stycznia. Cena flagowca na razie nie jest znana, ale na pewno nie będzie niska. Częściowa specyfikacja techniczna smartfona wyciekła już wcześniej. Znane dane techniczne modelu Samsung Galaxy S21 Ultra znajdziecie poniżej.

Samsung Galaxy S21 Ultra – specyfikacja techniczna

6,8-calowy ekran AMOLED Infinity-O o rozdzielczości QHD+ i odświeżaniu 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 888 lub Exynos 2100

12 lub 16 GB pamięci operacyjnej RAM

256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 40 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 MP + 12 MP + 10 MP + 10 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

165,1 x 75,6 x 8,9 mm

Android 11 One UI 3.1

źródło